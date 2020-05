Pomezia, bocciata la mozione Figli Costituenti

Pomezia – Oggi in consiglio comunale è stata discussa la mozione Figli Costituenti, che il consigliere Stefano Mengozzi ha presentato oltre quattro mesi fa. Bocciata, con voto compatto del MoVimento 5 Stelle – Pomezia.

“Le vere motivazioni? – afferma Marco Durastante per Più Europa Pomezia – La proposta nasceva da +Europa. Ci dispiace e ci stupiamo nel vedere come un partito che si dichiara #ambientalista voti in opposizione a una proposta con la quale è d’accordo nel principio, con motivazioni che si distaccano completamente dal contenuto della mozione: avete votato contro l’introduzione esplicita della tutela ambientale come obiettivo della nostra città, contro i valori che voi stessi dite di condividere.

Uno schiaffo agli oltre 200 cittadini che hanno firmato la proposta, agli studenti che si sono radunati in piazza per manifestare.Consigliere Massimiliano Villani Consigliere Capogruppo M5s Città di Pomezia, noi siamo sempre aperti al confronto.

Persino i suoi colleghi di Lega e Fratelli d’Italia hanno riconosciuto la trasversalità della proposta, votando a favore. La mozione è nata sulla base di valori che ci accomunano, indipendentemente dall’appartenenza partitica. A quanto pare non siete riusciti ad andare oltre il nostro nome, a discapito dei principi vostri e degli elettori di Pomezia“.

Afferma Mengozzi: “Il Movimento 5 Stelle di Pomezia ha bocciato la mia proposta di adeguare lo statuto comunale ai principi di equità generazionale e lotta ai cambiamenti climatici.

Un peccato, davvero. Detto da chi ha voluto farsi carico della richiesta in uno spirito di comunione di obiettivi politici e si è trovato davanti un monolite che ha paura di aprirsi al confronto… Ringrazio Lega e Fratelli d’Italia per il loro voto favorevole”.