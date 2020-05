Prorogate le concessioni balneari fino al 2033

Regione Lazio – “Le concessioni balneari saranno prorogate fino al 2033. Si tratta di una delle misure inserite nel decreto per il rilancio del comparto turistico italiano. Una norma che permetterà di dare certezze a un comparto che attendeva risposte concrete e una programmazione pluriennale, sanando al tempo stesso una situazione ingarbugliata che il precedente governo, pur avendo avuto tutto il tempo a disposizione, aveva lasciato evidentemente di proposito in un limbo approvando una legge, la 145 del 2018, senza però decreti attuativi.

Ora il passo successivo sarà lavorare per riaprire le frontiere e accogliere, in totale sicurezza per tutti, i turisti italiani e stranieri nel Paese più bello del Mondo per tornare a fare del turismo uno degli asset centrali della nostra economia” – Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

