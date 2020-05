Sulle spiagge di Sabaudia, per il 19mo anno consecutivo, sventola la Bandiera Blu

Sabaudia – Sabaudia è tra i sette Comuni della provincia di Latina che hanno ottenuto la bandiera Blu, l’importante riconoscimento della FEE (Foundation for Environmental Education) che certifica la qualità di spiagge e acque di balneazione. Per la città delle dune è il 19esimo anno consecutivo.

Nella mattinata odierna la consegna simbolica del vessillo, avvenuta durante una apposita diretta Facebook, alla quale hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Tiziano Lauri e il consigliere delegato alla sostenibilità, Francesca Avagliano.

“Ricevere la Bandiera Blu anche per il 2020 in questo determinato periodo storico ed emergenziale, ci spinge a fare sempre più e meglio e lavorare ad ampio raggio per offrire a cittadini e turisti ancora più servizi che possano permettere la fruibilità del lido in sicurezza. Il mare rappresenta per Sabaudia un patrimonio inestimabile da tutelare ma anche una risorsa preziosa intorno alla quale costruire un sistema turistico sostenibile e virtuoso.

Rappresenta, altresì, la base da cui far ripartire un sistema produttivo che in questi giorni deve reinventarsi per cercare di trovare la giusta strategia per superare il momento di crisi in cui l’emergenza Codiv-19 ci ha calato. Il riconoscimento 2020 della FEE avvalora la qualità del lavoro svolto finora e grazie al quale anche il “sistema mare” ripartirà, appena le disposizioni lo permetteranno, nei giusti tempi e con le giuste garanzie di sicurezza”, commentano l’assessore all’Ambiente Lauri e il consigliere delegato Francesca Avagliano.