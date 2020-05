Acilia, arrestata nonna-truffa: si ferisce per essere risarcita dall’assicurazione

Acilia – Ha tentato di truffare l’assicurazione autoprovocandosi delle lesioni. Il Tribunale, dopo le indagini dei carabinieri, ha scoperto il tentativo della donna, ormai nonna, e l’ha condannata a un anno di arresti.

Sono stati i Carabinieri della Stazione di Acilia, nella serata di ieri ad aver arrestato su disposizione del Tribunale di Roma la donna romana di 79 anni. La nonnina è stata condannata in via definitiva a un anno di reclusione per una truffa assicurativa nell’ambito della quale si era anche autoinflitta alcune mutilazioni.

La donna è stata posta agli arresti domiciliari.