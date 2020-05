Acilia, spaccio di sostanze dopanti: incensurato agli arresti domiciliari

Acilia – Nascondeva una sostanza dopante molto diffusa tra i body builder ma vietata perché considerata doping, il nandrolone. Di questo prodotto, vietato al commercio, deteneva ben cento fiale.

E’ stato sottoposto agli arresti domiciliari un insospettabile impiegato di 36 anni residente nel quartiere di San Giorgio di Acilia. Nella notte, invece, i Carabinieri della Stazione di Acilia hanno fatto scattare una perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Nel corso delle attività, i militari hanno rinvenuto, nascoste in un locale adibito a palestra, oltre 100 fiale di Nandrolone, una nota sostanza dopante di cui è vietato il commercio. L’uomo, in attesa delle ulteriori decisioni dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Somministrazioni troppo frequenti o prolungate di Nandrolone possono causare nelle donne virilizzazione cioè acne, irsutismo e aumento della libido. Ad alti dosaggi provoca amenorrea nelle donne e inibizione della spermatogenesi nell’uomo, aumento dei trigliceridi e ridotta tolleranza ai glucidi, reazioni anafilattoidi e da ipersensibilità.

La sostanza dopante è stata sequestrata.