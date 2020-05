Ardea – Giornata di controlli su tutto il territorio di Ardea da parte della Polizia Locale. I vigili sono intervenuti in un’abitazione di Via Ancona attirati da una colonna di fumo.

Giunti sul posto hanno trovato una donna che stava bruciando immondizie accatastate in stradalì da giorni senza che le stesse fossero mai state conferite in discarica, secondo i previsti canali di smaltimento di nettezza urbana cittadina. Identificata e obbligata a spegnere le fiamme, immediatamente è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria di Velletri per combustione illecita di rifiuti.

Altro intervento dei Caschi bianchi in una frutteria di Tor San Lorenzo, dopo la segnalazione che nell’attività commerciale non venivano usate le mascherine nonché altri atteggiamenti igienicamente scorretti. Immediato l’intervento dei vigili, guidati dal comandante Sergio Ierace, che intervenuti sul posto hanno identificato i responsabili procedendo ad elevare sanzioni per oltre 1000 euro, oltre alla segnalazione all’ufficio commercio del comune di Ardea per eventuali successive sanzioni.