B4A, Di Genesio Pagliuca: “Abbiamo approvato il piano di Isola Sacra”

Fiumicino – “E’ stata approvata in Giunta la delibera riguardante il piano della B4A di Isola Sacra per uno sviluppo sostenibile e ordinato. Restituiamo un diritto a chi per anni se l’è visto compromesso e sottratto”. Così il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca, ha annunciato su Facebook una notizia che la città attendeva da tempo.

“Quella che potrebbe sembrare una semplice sigla – spiega infatti il Vicesindaco – rappresenta, invece, un momento di svolta per lo sviluppo del nostro territorio. Uno sviluppo che, d’ora in poi, privilegerà i servizi, e vedrà restituiti ai cittadini importanti diritti; nonostante il Covid, infatti, non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a lavorare per raggiungere questo obiettivo. Chi non avrà più il vincolo potrà, già da dopodomani, realizzare quanto previsto. Chi, invece, continuerà ad avere vincoli, non potrà farlo prima della modifica del decreto 58: un’altra questione che speriamo di poter risolvere presto, cosicché tutti possano vedersi riconosciuto questo diritto”.

“Assicuriamo che tutto questo avverrà con regole nuove, innovative, al passo coi tempi. Era un obiettivo importante, anzi fondamentale, e siamo sicuri che in questo momento potrà essere anche un segno di speranza per i mesi che verranno”, conclude Di Genesio Pagliuca.

Bonanni: “Un risultato atteso da tanti cittadini”

“Finalmente la giunta ha approvato il Piano B4A: un obiettivo importante per la città e per chi vive a Isola Sacra“, ha commentato la presidente della Commissione Pianificazione del Territorio, Barbara Bonanni.

“Come commissione abbiamo seguito passo dopo passo la procedura che ha portato al raggiungimento di questo risultato dell’amministrazione – ricorda Bonanni -. Voglio ringraziare l’assessore Di Genesio Pagliuca, gli Uffici e i commissari con i quali, con grande sinergia, abbiamo monitorato i lavori affinché fosse data una risposta concreta ai cittadini che da troppo tempo l’attendevano”.

“Rimangono ancora sospese le posizioni delle zone interessate dal vincolo del decreto 58, come ha ricordato anche il Vicesindaco. Auspichiamo che il prima possibile, come espresso in più assise, l’Autorità di Bacino proceda alla rivalutazione del rischio. Lo voglio dire con chiarezza – conclude Bonanni -: come commissione continueremo a lavorare di concerto con l’area interessata affinché la nostra città possa avere uno sviluppo sostenibile e con servizi a misura dei cittadini”.

