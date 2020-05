Bandi di gara e lavori pubblici, la minoranza di Formia chiede un consiglio comunale ad hoc

Formia – Le minoranze del consiglio comunale di Formia, nello specifico i gruppi di Fratelli d’Italia, della Lega, dell’Udc e del PD, dopo una riunione finalizzata all’analisi delle ultime vicende cittadine, hanno richiesto la fissazione di un consiglio comunale per discutere dei lavori pubblici.

A farlo sapere, in una nota, è il consigliere d’opposizione Pasquale Cardillo Cupo, che sottolinea come, insieme ai “colleghi” Claudio Marciano, Erasmo Picano, Antonio Di Rocco, Nicola Riccardelli, Gianluca Taddeo, Tania Forte ed Eleonora Zangrillo abbiano chiesto di poter discutere in sala Ribaud “della rotazione degli inviti alle ditte invitate a partecipare alle gare per i lavori pubblici, delle modalità di selezione dei professionisti di volta in volta incaricati, della Carta di Pisa, dell’esistenza di eventuali incompatibilità e della sua vigenza, nonché della tematica attinente alle problematiche finanziarie dell’Atp e dei rischi connessi al Trasporto Pubblico Locale, servizio fondamentale in una città votata al Turismo.”

Secondo i consiglieri d’opposizione, la richiesta di un consiglio comunale ad hoc, presentata qualche giorno fa, sarebbe giustificata dal fatto che già “nel corso della Commissione lavori Pubblici del dicembre 2019, nonché di successiva capigruppo, venne espressamente richiesto a verbale di conoscere le modalità ed i termini con i quali venivano disposti gli affidamenti diretti e i bandi di gara, nonché le turnazioni operate negli inviti alle ditte interessate alla realizzazione di opere pubbliche.”

Da dicembre, però, siamo arrivati a maggio… Per questo, dalla minoranza concludono: “Pur essendo trascorsi mesi, mai alcuna comunicazione ci è pervenuta sul punto, motivo per cui abbiamo chiesto si ritiene necessario un consiglio comunale sul tema dove poter aver i necessari approfondimenti e chiarimenti.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia