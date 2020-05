Regione Lazio – “A quanto fatto dal governo, nelle ultime ore, la Regione Lazio aggiunge nuove misure per il contrasto al caporalato, che si vano a sommare a quelle già in vigore nel nostro territorio; mediante nuove risorse, infatti, rafforziamo gli obiettivi nazionali in continuità con il percorso da noi già intrapreso e puntiamo ad attivare, stabilizzare e mettere in sicurezza i braccianti agricoli.

Al lavoro dei mesi precedenti nella provincia di latina – dal trasporto fino all’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro con l’app fairlabor – oggi aggiungiamo 500.000€ del fondo sociale europeo per riconoscere un contributo alle aziende agricole che assumeranno (2.500€ per ogni contratto, fino ad un massimo di 12.500€), oltre che un incentivo (7.500€) per coloro che adegueranno il trasporto alle norme in materia di prevenzione del Covid-19.

È evidente che la stagione dei raccolti implichi azioni – ancor di più con il coronavirus – per tutelare la salute degli operatori e per evitare che l’emergenza sanitaria possa amplificare le fragilità; con questo stanziamento, che coinvolgerà circa 4.000 persone, agiamo ancora una volta al fine di far emergere il lavoro irregolare, puntando sull’affermazione dei diritti e sull’emancipazione dei lavoratori.

Auspico che ulteriori interventi possano venire dal governo e che l’attività parlamentare possa migliorare le misure contro lo sfruttamento del decreto rilancio; il lavoro da fare è ancora tanto ma siamo sulla strada giusta per il riconoscimento di chi, finora, è stato invisibile”. – Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni, capogruppo della lista civica Zingaretti e prima firmataria della legge regionale approvata lo scorso anno per il contrasto del fenomeno del lavoro irregolare e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

