Cadavere riaffiora dal Tevere a Capo Due Rami

Macabro ritrovamento sulle acque del Tevere nella mattinata di venerdì 15 maggio, dove un pescatore ha visto riaffiorare dall’acqua il cadavere di una persona all’altezza di Capo Due Rami, tra Ostia e Fiumicino. Il corpo era in posizione prona, in avanzato stato di decomposizione. La parte superiore del corpo è nuda e i pantaloni sono abbassati fino al ginocchio. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto di Roma e i Carabinieri. Si attende l’arrivo dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco per il recupero.

In aggiornamento …