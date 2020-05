Castel Romano, rapina un automobilista dal benzinaio e fugge nel campo nomadi: arrestato

Roma – Aveva approfittato di un attimo di distrazione di un automobilista intento a fare benzina alle colonnine self service di un distributore lungo la SR 148 “Pontina” per derubarlo di un cellulare che custodiva nell’abitacolo.

Il ladro, suo malgrado, è stato scoperto dalla vittima – un romano di 47 anni – con cui ha ingaggiato una colluttazione durata pochi istanti, perché appena è riuscito a divincolarsi, è fuggito col malloppo all’interno del vicino campo nomadi. L’automobilista derubato, notata da lontano una pattuglia di carabinieri della Stazione Roma Tor de’ Cenci che stava transitando lungo la strada, ha iniziato a sbracciare richiamando la loro attenzione.

Raccolta la descrizione dei fatti accaduti poco prima, i carabinieri hanno fatto scattare una battuta di ricerche all’interno dell’insediamento dove, pochi minuti dopo, hanno scovato il ladro – un ragazzo di 36 anni, di nazionalità bosniaca e con precedenti, domiciliato nel campo nomadi – ancora in possesso del telefono cellulare. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre il 36enne è stato arrestato con l’accusa di rapina e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

