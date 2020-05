Previsioni Meteo Italia

SITUAZIONE. La depressione presente da inizio settimana sul Mediterraneo occidentale continuerà ad influenzare il tempo sull’Italia per altri giorni ancora, seppur con ripercussioni diverse o addirittura opposte tra il Nord e il Sud. Nel caso del Nord Italia, dopo una breve tregua nella prima parte della giornata di giovedì, si assisterà all’arrivo di un nuovo fronte che entro sera provocherà un peggioramento in rapida estensione dal Nordovest a parte del Triveneto, con ripercussioni instabili anche venerdì. Nel caso del Centro e soprattutto del Sud sarà invece la rovente bolla africana a dettar legge, con il caldo intenso che culminerà proprio oggi, giovedì, quando su alcune zone si potranno toccare i 40°C. Da segnalare anche il massiccio afflusso di sabbia dal deserto sahariano verso l’Italia per i prossimi tre giorni. Vediamo nel dettagli:

METEO ITALIA VENERDÌ. Permarranno condizioni instabili al Nord, soprattutto tra Alpi e alta Val Padana, ma con parziale coinvolgimento anche della Liguria. Attesi dunque rovesci e temporali a tratti intensi, specie nelle prime ore notturne tra Piemonte e Lombardia centro-settentrionale dove non sono esclusi locali nubifragi o grandinate, ad eccezione invece di Emilia Romagna e basso Veneto che rimarranno all’asciutto. In serata fenomeni gradualmente più attenuati. Qualche pioggia debole fin sull’alta Toscana, mentre sul resto del Centro e al Sud si avranno i soliti cieli offuscati dal passaggio di velature e stratificazioni alte. Temperature in calo di qualche grado ma sempre superiori alla norma. Venti moderati o tesi tra sudest e sudovest.

TENDENZA WEEKEND. Ancora a tratti instabile al Nord, in particolare in prossimità delle Alpi, meglio al Centro-Sud con clima caldo e temperature in nuovo aumento.

Evoluzione Meteo Lazio

VENERDI’: Insistono condizioni di stabilità atmosferica seppur con locali fenomeni nottetempo sulla Toscana settentrionale, qui anche a carattere di rovescio sui crinali di Lunigiana, Apuane e Garfagnana; più attenuati su lucchesia e pistoiese. Entro la mattinata ancora qualche acquazzone su alta Toscana, residui piovaschi tra lucchesia, piana fiorentina, Mugello, Valdarno superiore e Casentino. I cieli durante l’arco della giornata si manterranno irregolarmente nuvolosi sulla Toscana, velati da nubi alte tra Lazio e Umbria (anche compatte dal tardo pomeriggio-sera). Temperature ancora miti seppur previste in calo; calo avvertibile nelle massime considerati i valori molto elevati registrati nella precedente giornata. Venti tra moderati e forti di Libeccio tra Toscana, Umbria e alto Lazio. Mare da molto mosso a mosso.

Commento del Previsore Lazio

Alta pressione disturbata solo su alta Toscana e sui relativi settori orientali tra giovedì e venerdì, andrà meglio altrove. Venerdì cieli velati e temperature massime previste però in flessione, più mite tra sabato e domenica ma con maggiore nuvolosità in transito. Peggiora da martedì con acquazzoni e temporali diffusi.