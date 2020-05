Fiumicino, riapre la biblioteca comunale di Villa Guglielmi

Fiumicino – La biblioteca comunale Giulio Regeni di Villa Guglielmi a Fiumicino riaprirà al pubblico da martedì 19 maggio, osservando i seguenti orari: martedì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Saranno garantiti i soli servizi di prestito bibliotecario e ricerca bibliografica, a cura del personale addetto. Il catalogo della biblioteca è disponibile online (clicca qui), selezionando dal menù a tendina “Città metropolitana di Roma Capitale” e successivamente inserendo la spunta su “Fiumicino – Biblioteca comunale”.

Non sarà possibile pertanto l’ingresso e l’utilizzo delle sale lettura. Resta esclusa la consultazione in sede, nel rispetto della normativa vigente, e esclusivamente a un utente per volta, dei testi di pregio e/o valore esclusi dal prestito librario, per comprovate motivazioni di studio e ricerca.

