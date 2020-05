Fondi, disposta la riapertura giornaliera del cimitero comunale

Fondi – Il vicesindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato l’Ordinanza n°36 con cui si dispone la riapertura giornaliera del cimitero comunale a far data da lunedì 18 Maggio. Come da orario estivo, l’apertura al pubblico è la seguente: dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, compresi i giorni festivi, con chiusura il Martedì mattina.

“Il DPCM del 26 aprile scorso – rendono noto il vicesindaco Maschietto e l’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli – ha consentito lo svolgimento delle cerimonie funebri, e tale disposizione ha prefigurato una cauta riapertura dei cimiteri. Pur disponendo limitazioni relativamente al numero massimo di ingressi e agli avvicendamenti, l’amministrazione comunale ha pertanto ritenuto di poter procedere alla riapertura giornaliera, anche perché nei giorni di precedente apertura i cittadini hanno dimostrato di ottemperare pienamente alle disposizioni prescritte sia riguardo alla distanza interpersonale e all’uso di dispositivi di protezione personale che all’ordine e alla disciplina negli accessi. La cittadinanza è ovviamente tenuta a proseguire nel rispetto di tutte le regole in vigore, sia all’esterno che all’interno del Complesso cimiteriale.”

L’accesso sarà consentito per un numero massimo di 40 persone contemporaneamente. L’attesa per poter entrare dovrà essere organizzata in fila con il rispetto della distanza di un metro e l’avvicendamento dovrà avvenire con la sostituzione di una persona uscente con una entrante, sempre nel rispetto delle 40 unità presenti all’interno.

Al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio è demandato il controllo e la verifica del rispetto delle citate ordinanze, nonché l’adozione di provvedimenti di loro competenza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi