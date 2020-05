Forum Terzo Settore Lazio: 55 tablet solidali ai bimbi in difficoltà da A.S. Roma

Regione Lazio – “Molte famiglie non hanno la possibilità, in questi tempi di profondissima crisi economica e sociale, a causa dell’emergenza Covid-19, di poter assicurare ai figli di seguire le lezioni scolastiche online per mancanza di un dispositivo o di un collegamento Internet adeguato, ma la squadra della Roma, attraverso la sua Fondazione Roma Cares e l’operatore partner 5G Linkem, ci hanno aiutato grandemente almeno ad alleviare la situazione di 55 studenti con il dono di altrettanti tablet e relativa connessione alla Rete”.

Così si esprime con gratitudine Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, l’organismo e parte sociale che associa oltre 30 reti dell’associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale e che rappresenta e coinvolge oltre un milione di cittadini in tutta la regione.

“Al club giallorosso abbiamo rappresentato le esigenze di tanti bambini e ragazzi, studenti di famiglie in situazione di particolare fragilità, specie nelle periferie della Capitale, e subito vi è stata una risposta calorosa e solidale dalla squadra.

Così, attraverso le segnalazioni dei nostri partner e associati, che operano nei territori più complicati, quali la Rete di diverse scuole del Terzo Municipio di Roma, il ‘Cemea del Mezzogiorno’ nel quartiere San Basilio, ‘Nessun luogo è lontano’ a Tor Pignattara e l’Esercito della Salvezza in Italia, sono oggi recapitati e distribuiti i device ai ragazzi, con la caratteristica ‘Apetta’ di Roma Cares e la simpatica mascotte dell’ASR, Romolo.

Un esempio di una vera solidarietà, scolastica e digitale. Grazie ancora da parte di tutti noi a Roma Cares e a Linkem per aver pensato ai figli di Roma. E grazie Roma!” – conclude la portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio.

