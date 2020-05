Gaeta, in arrivo il presidio per il tampone “drive in”

Gaeta – Da martedì a Gaeta sarà attivo il tampone “drive in“, ovvero un’integrazione tra il test sierologico e i tamponi. Il “drive in”, infatti, farà parte di un percorso che la Regione Lazio ha delineato nel bollettino 62 dello scorso 13 maggio.

La procedura del “drive in”

Secondo le indicazioni regionali, il paziente svolge il test sierologico in maniera privata e in base alla risposta del test si apriranno per lui due diversi percorsi. In caso di esito negativo, il risultato viene trasmesso ai sistemi regionali. In caso di esito positivo, invece, si attiverà la procedura che lo condurrà al “drive in”. Ovvero: con la ricetta del medico e la tessera sanitaria si recherà alla postazione più vicina. Qui, gli operatori sanitari gli effettueranno il tampone senza neanche il bisogno di scendere dall’auto.

Nel bollettino, oltre alle modalità, la Regione ha reso note anche le località dove verranno installati i presidi. Per la provincia di Latina, oltre a Gaeta, ce ne sarà anche uno a Latina.

Il drive in e la tempestività

Ma perché passare dal tampone tradizionale alla versione drive in? Sicuramente per la tempestività. Infatti, se prima erano gli operatori sanitari a doversi recare dai vari pazienti, ora sono i pazienti a spostarsi per sottoporsi al tampone, riuscendo comunque a rispettare tutte le regole imposte dall’emergenza Coronavirus.

In particolare, la postazione a Gaeta, in piazza Monsignor Di Liegro, sarà attiva dal lunedì al sabato. In loco vi saranno due operatori sanitari: uno preposto al tampone, l’altro alla registrazione del paziente sul Seresmi.

“Una buona notizia, certo – ha concluso il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano – ma questa è un’iniziativa che doveva essere messa in campo molto prima.”

