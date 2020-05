La Pro Loco di Passoscuro lancia una petizione per ricostruire il ponte su Rio Tre Denari

Fiumicino – La Pro Loco di Passoscuro ha lanciato su change.org – il portale di petizioni online – un appello pubblico rivolto al sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, per sollecitare il rifacimento del ponte di legno sul fiume Rio Tre Denari.

Nel testo della petizione, che ad oggi conta oltre 700 firme, la Pro Loco sottolinea come il ponte – già immortalato da Federico Fellini nel celebre “La Dolce Vita” – oggi versi in precarie condizioni di sicurezza e che si rende quindi necessario un rapido intervento considerata l’importanza che la struttura riveste per la cittadinanza nei collegamenti con la vicina Maccarese. La petizione si chiude con un appello al sindaco Montino “per accelerare l’iter amministrativo e per assicurare che i lavori di rifacimento vengano avviati con la massima sollecitudine”. Per firmare la petizione, clicca qui.

