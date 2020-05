Minturno, ecco il piano-Stefanelli per superare la crisi post-Covid

Minturno – Contributi per l’adeguamento delle aziende alle nuove disposizioni governative anti-Covid, ampliamento del parterre tecnologico per aziende e privati, inclusione tecnologica per giovani e anziani, incentivo all’uso dei mezzi ecologici. Sono le misure a favore della collettività annunciate dal sindaco Gerardo Stefanelli nel corso di una diretta (nella foto) con la nostra redazione (clicca qui per vedere la puntata) nella quale si è parlato anche di opere pubbliche e di politica.

Misure ad hoc anche per le cosiddette vetrine di strada… “Se si spegne una vetrina – ha detto il Sindaco – non è solo un danno per il singolo commerciante; una strada più buia è meno sicura, piu triste. L’intera collettività perde qualcosa.

Ma nel dettaglio, cosa bolle in pentola? “Abbiamo approvato in Giunta il rendiconto di amministrazione – ha detto Stefanelli – da cui risulta un avanzo cospicuo, soldi cash da impiegare in una manovra locale per le attività produttive e per le famiglie.

Per le prime, stiamo pensando a tre misure in particolare.

Adeguamento dei locali

“La prima – spiega Setefanelli – è un contributo per tutte le spese necessarie all’adeguamento dei locali (dall’acquisto delle mascherine alle barriere parafiato, dalla segnaletica ai gel igienizzanti).

Innovazione tecnologica

“Una seconda misura è diretta alle innovazioni tecnologiche che le attività adotteranno per i rapporti con la clientela. Secondo le linee guida dell’Inail ci sarà bisogno di prenotarsi per usufruiore di qualunque servizio, anche delle spiagge, e bisognerà servirsi di una app. Ma anche i ristoranti dovranno fornire un menù digitale. Molti negozi si attrezzeranno con e-commerce e vetrine vurtuali. Per identificare negozi e prodotti si attiveranno i qrcode. E certamente si diffonderà ancor più l’esigenza del pagamento elettronico. Quindi abbiamo pensato ad un contributo alle attività che adotteranno soluzioni tecnologiche per i rapporto con i clienti.

Sostegno all’acquisto di mezzi ecologici

“La terza misura – spiega acnora Stefanelli – è a sostengo dell’acquisto di mezzi di trasporto ecologici. In parte per le attività produttive in funzione della cosnegna a domicilio, e in parte per i cittadini, per incentivare un diverso tipo di mobilità. Una misura che abbiamo intenzione di mettere in campo anche se dovesse uscire dai radar delle misure governative.

Il programma di inclusione digitale

“Poi abbiamo un programma di inclusione digitale: doneremo un pc ai ragazzi dai 14 ai 18 anni alle famiglie con un Isee inferiore ai 20.000 euro. Una misura che vorremmo far diventare strutturale, per arrivare dal 2021 a donare un pc a tutti i ragazzi che compiono 14 anni.

Corsi di formazione gratuiti

“Accanto a questa misura – spiega ancora il Sindaco – da settembre avvieremo un vasto programma di rafforzamento della cultura informatica della popolazione locale, rivolta ai giovani e meno giovani, con corsi di formazione gratuita nelle ore pomeridiane da tenere negli istituti scolastici del territorio. L’esclusione dal mondo informatico oggi come oggi significa anche esclusione sociale, e questa discriminazione va superata dando pari opportunità a tutti.

I soldi a disposizione

“Chiudiamo l’avanzo di amministrazione 2019 con 1 milione e 100mila euro di avanzo libero, destinato alla spesa corrente, e circa 700.000 euro di avanzo relativo agli investimenti.

La metà dell’avanzo libero, circa 500.000 euro, li blocchiamo per sicurezza. Siamo ancora formalmente in predissesto, pur avendo pagato tutti i debiti pregressi. Ci accingiamo a deliberare l’uscita dal predissesto, e per dare un maggiore segno di serietà e di forza dell’Ente comunale, abbiamo deciso di bloccare quei soldi in cassa fino a che il Ministero e la Corte dei Conti non prenderanno atto dell’uscita dal periodo di crisi.

Sono soldi che ora non tocchiamo – conclude Stefanelli -, ma che utilizzeremo comunque in una seconda ondata di aiuti, che probabilmente il prossimo autunno/inverno si renderanno necessari per l’economia locale, sia per le attività prodittive che per le famiglie”.

Tutte le misure annunciate quotano circa 400.000 euro, dunque ampiamente coperte dall’avanzo libero a disposizione.