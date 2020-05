“Ricominciamo dal mare”, l’assemblea online dei Giovani Democratici di Fiumicino

Fiumicino – “Con la stagione estiva alle porte, in una situazione eccezionale come questa, è necessario avviare una discussione franca ed aperta sulla tematica delle spiagge libere. Per questo motivo invitiamo tutti i cittadini a partecipare all’assemblea ‘Ricominciamo dal mare’ di sabato 16 alle ore 18.30 sulla piattaforma Zoom“.

All’evento parteciperanno Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente, Roberto Biagini. presidente del Coordinamento Nazionale Mare Libero e Ezio Di Genesio Pagliuca, vicesindaco di Fiumicino, così da poter avere una visione completa riguardo le iniziative che verranno messe in campo dall’Amministrazione e approfondire i risvolti di un ulteriore proroga alle concessioni sul demanio pubblico marittimo appena approvate.

Per partecipare è necessario installare sul proprio computer o smartphone il programma Zoom ed inviare entro le ore 17 di sabato l’adesione a giovanidemocraticifiumicino@gmail.com.

