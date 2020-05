Sperlonga, la minoranza polemizza sul pagamento dell’Imu a giugno

Sperlonga – Il prossimo 16 a giugno, a Sperlonga, scadrà il termine per versare l’acconto dell’Imu. Un appuntamento con le tasse, che, in virtù della crisi economica che sta affliggendo il Borgo e l’Italia intera, ha fatto esplodere la polemica sui banchi della minoranza.

Gli esponenti di Sperlonga cambia, infatti, sottolineano: “L’amministrazione chiede, ma non dà. Se l’Amministrazione comunale fosse in grado di aiutare i cittadini e le imprese anche solo la metà di quanto lo è nel chiedere i soldi ai contribuenti, Sperlonga sarebbe il paese con il welfare più alto d’Italia.”

E ancora: “Mentre ovunque, dal Governo centrale ai singoli comuni, si stanno attuando interventi finalizzati a consentire sgravi fiscali, la riduzione delle tasse e la sospensione dei tributi a carico delle famiglie e delle imprese, fortemente provate dal blocco dovuto all’emergenza sanitaria, il Comune di Sperlonga si conferma in controtendenza e ricorda ai cittadini che entro il 16 giugno bisogna versare l’acconto dell’IMU. Bravi a riscuotere, ma incapaci di trovare risorse per un taglio alla tassa sui rifiuti, alla tassa per l’occupazione di suolo pubblico o all’addizionale irpef comunale.”

Poi gli esponenti di Sperlonga cambia fanno un passo indietro e ricordano che ben due settimane fa hanno presentato al Consiglio comunale 8 proposte per il sostegno alle imprese e alle famiglie e per il rilancio dell’ economia del Borgo (leggi qui).

“Il sindaco Cusani – sottolineano dalla minoranza – ci ha già fatto capire che il margine per accogliere le nostre proposte è molto limitato, il presidente del Consiglio Comunale Aldo Farina ha convocato solo ora la commissione capigruppo per programmare il prossimo Consiglio comunale, dopo ben quattro mesi dall’ultima seduta, e il capogruppo di maggioranza Massimo Giovannagelo non è pervenuto.

In poche parole, le nostre proposte sono sul tavolo ormai da giorni, ma dalla maggioranza non è arrivata nessuna reazione, nessuna proposta alternativa, nessun suggerimento utile a modificarle o integrarle per garantire aiuti concreti e immediati alle famiglie, al turismo e all’agricoltura.

In un momento in cui tutti sono chiamati a fare sacrifici per ripartire, l’amministrazione comunale non può aspettare a braccia conserte, ma deve dimostrare con i fatti, e nei margini di quelle che sono le proprie competenze, di essere al fianco dei cittadini e delle imprese.”

Poi da Sperlonga cambia concludono: “Siamo pronti a discutere le nostre proposte e ogni altra proposta, a condizione che, da parte della maggioranza, ci siano quella volontà concreta e quell’apertura al dialogo, che fino a oggi sono mancate.”

