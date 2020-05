“Un Taglio al Covid”: i barbieri di Mc Store a servizio dei meno fortunati

Roma – “Dato lo storico momento di emergenza sanitaria che vige in tutto il mondo, con conseguente crisi economica di cui tutti siamo vittime, Mc Store, barbiere presente nel quartiere del VII Municipio di Roma da oltre 4 anni, ci sentiamo vicini e in dovere di farci sentire presenti dai nostri clienti. Abbiamo chiesto e ottenuto, di unirci a quei 350 volontari e la rete chiamata “municipio sociale” a supporto dei cittadini in difficoltà del municipio 8, proponendo un progetto No Profit ribattezzato: “Un Taglio al Covid'”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa diffuso da Mc Store

“Tanti nostri colleghi si sono mossi, in questi giorni, con forme di protesta o cercando di lavorare in maniera abusiva. Abbiamo desiderato anche noi di rientrare a lavoro il prima possibile, ma in questi 2 mesi non volevamo alimentare polemiche o comportamenti contrari alle direttive governative e soprattutto igienico-sanitarie. Nonostante tanti clienti ci hanno chiesto quando avremo riaperto, a oggi, il Presidente Giuseppe Conte, avendo consultato gli organismi competenti, ha ufficializzato il 18 maggio come data per il nostro rientro al lavoro e quindi per noi anche il giorno per dare inizio a: ‘Un Taglio al Covid’.

Il nostro progetto consiste nell’offrire gratuitamente 120 servizi ripartiti in 3 mesi, suddivisi in 10 servizi settimanali. Il tutto verrà effettuato nel nostro locale per ben 2 motivi: il primo, dato che lo store è stato sanificato il 14 maggio da Ecogroup S.r.l., è di natura sanitaria e il secondo, dato che la nostra attività rientra tra quelle di “cura della persona”, per regalare, a coloro che ne usufruiranno, un momento di distrazione.

Il servizio verrà erogato nel nostro giorno di riposo, scaglionando le persone nella giornata, coordinandoci con il municipio durante la settimana per la ricezione dei nominativi da loro scelti. Una volta ricevuta settimanalmente la lista, sarà nostra premura metterci d’accordo con i clienti per l’orario d’appuntamento.

Le persone che vorranno usufruire del servizio lo richiederanno tramite un banner dal sito www.municipio-solidale.it e, tra i richiedenti, il municipio valuterà le persone che hanno i requisiti per beneficiarne. Si ringraziano per il patrocinio e per l’interesse: il consigliere Flavio Conia, gli assessori Alessandra Aluigi e Leslie Capone, il Presidente Amedeo Ciaccheri e la giunta del Municipio Roma 8″.

Mc Barber Shop: chi sono

Mc Barber Shop nasce nel 2016 dal sogno di due soci che vogliono mettere a disposizione dei clienti le loro competenze nel settore della barberia. Grazie alla qualità del servizio offerto e un rapido passaparola, le postazioni di taglio sono raddoppiate per soddisfare la richiesta in continua crescita.

Dopo soli dodici mesi si aggiunge al team un nuovo socio per dar vita al progetto chiamato Mc Streetwear Shop, negozio di abbigliamento maschile che segue l’idea del Barber nel completare la cura dell’uomo dalla testa ai piedi.

Il 2018 è l’anno di svolta per il mondo MC perché vede la fusione di entrambi gli store in un concept unico sul territorio, proponendo un ambiente open space dove poter offrire ai propri clienti una scelta completa dall’ultimo taglio al nuovo outfit: questo è Mc Store.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare un ambiente accogliente, dove far sentire ogni cliente a casa propria, sia per una semplice conversazione, la scelta di un taglio di capelli o un capo d’abbigliamento.

Tutto questo è reso possibile grazie alla preparazione e alla dedizione del nostro staff che, seppur giovane, è in continuo aggiornamento e mette a garanzia dei propri clienti tutta la competenza, per la miglior esperienza possibile all’interno dello store.

Il nostro target spazia dal teenager nel dopo scuola, sino all’uomo adulto che, al termine di una giornata impegnativa, decide di concedersi un momento per se.

In un momento così difficile, ognuno di noi ha riscoperto l’importanza dello stare insieme, non appena potremo ripartire, abbiamo scelto di metterci a disposizione per la comunità con un progetto da noi denominato: “Un Taglio al Covid”.

