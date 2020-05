Anzio, minaccia con un’accetta la moglie e poi aggredisce i poliziotti: arrestato

ANzio – Ieri sera, intorno alle 20, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Anzio – Nettuno, diretto da Andrea Sarnari, sono intervenuti in via Jenne, dove un uomo, nel corso di una lite, aveva aggredito la moglie. In particolare, dopo averla legata ad una sedia in giardino, l’aveva minacciata con un’accetta ed una tanica di benzina tra le mani.

La vittima, riuscita divincolarsi, aveva telefonato alla Polizia chiedendo aiuto. Mentre gli agenti stavano ascoltando la donna, si è avvicinato il marito che, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a dare in escandescenza minacciando i poliziotti.

Riportato alla calma, quando gli agenti gli hanno chiesto di esibire un documento, questo ha ricominciato a minacciarli scagliandosi contro di loro. Bloccato, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Gli agenti, che sono dovuti ricorrere a cure mediche, hanno riportato 3 giorni di prognosi così come anche la donna.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

