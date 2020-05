Ardea, il Comune estende gli orari di apertura del cimitero comunale

Ardea – Il Comune ha esteso gli orari di apertura del cimitero comunale. A partire da Lunedì 18 maggio 2020 il cimitero seguirà l’orario seguente:

Lunedì: dalle ore 8.00 alle ore 17.30

Martedì: chiuso

Mercoledì: dalle ore 8.00 alle ore 17.30

Giovedì: dalel ore 8.00 alle ore 17.30

Venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 17.30

Sabato: dalle ore 8.00 alle ore 17.30

Domenica: dalle ore 8.00 alle ore 13.00

“Il Comune di Ardea accetta la richiesta in merito all’estensione delle giornate di apertura del cimitero comunale. Si ringrazia, dunque, chi ha avuto premura di mettere in pratica ciò che era richiesto nel precedente comunicato. Anche se la situazione sanitaria resta comunque emergenziale, la direzione deve essere quella di un graduale ritorno alla normalità, con tutti i vari aspetti che ciò comporta, compreso quindi il bisogno di prendersi cura dei cari defunti”. Così in una nota stampa commentano la scelta del Comune Franco Marcucci, capogruppo della lista civica “Con la Gente per Ardea” e Luana Ludovici, capogruppo di “Lega Salvini Premier”.

“Sicuramente questa decisione – continuano Ludovici e Marcucci – non rappresenterà un pericolo per quanto riguarda l’emergenza Covid: sia perché l‘azienda di gestione cimiteriale ha tutti i mezzi per gestire una completa riapertura, sia perché si ha piena fiducia nel buonsenso e nella civiltà dei cittadini del comune di Ardea, quanti si recheranno a far visita ai propri defunti. Si ricorda quindi di rispettare fedelmente le norme di sicurezza emanate dal governo, per far sì che questa riapertura sia un passo avanti definitivo verso un ritorno alla normalità oramai imminente”.

