Coronavirus a Fiumicino, Montino: “Continua il trend in discesa dei contagi”

Fiumicino – “Anche oggi i numeri appena arrivati dalla Asl Rm3 sono buoni e continuano a scendere“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Secondo quanto ci riferiscono le autorità sanitarie, infatti, sono 13 le persone positive tra i residenti del Comune – spiega il sindaco -, mentre sono 26 quelle in sorveglianza attiva”.

“Continua il trend in discesa, sebbene lentamente – conclude Montino – ed è un buon segnale. Questo significa che dobbiamo continuare a tenere alta l’attenzione e a seguire scrupolosamente le regole sanitarie. Da lunedì si potrà tornare a passeggiare o a fare sport individuali sulle spiagge (leggi qui). Raccomando a tutte e a tutti massima prudenza e buon senso: possiamo goderci il nostro mare in tutta sicurezza, per noi e per gli altri”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino