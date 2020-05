Fase 2, in arrivo una nuova autocertificazione per gli spostamenti tra le regioni

Roma – Saranno nuovamente rimodulati a partire da lunedì i controlli disposti dal Viminale nella fase 2 dell’emergenza Covid-19. I cittadini potranno muoversi liberamente all’interno della propria regione ma resterà massima da parte delle forze dell’ordine l’attenzione sui positivi e sulle persone sottoposte alla quarantena, i cui spostamenti sono ovviamente vietati.

Resteranno inoltre le verifiche per chi varcherà i confini della propria regione. Transito consentito solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Sarà comunque possibile il rientro al proprio domicilio. Quanto all’autocertificazione verrà sicuramente semplificata e dovrebbe essere pronta entro domani sera: dovrà essere esibita al controllo per gli spostamenti fuori dai confini regionali. (fonte Adnkronos)