Fondi, al via il terzo intervento di sanificazione

Fondi – Il Vicesindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli informano la cittadinanza che da lunedì 18 e fino a lunedì 25 maggio prossimi, dalle 4.00 alle 12.00, sarà attuato un terzo intervento straordinario di sanificazione – sia nel centro urbano che nelle frazioni – di strade, marciapiedi, piazze comunali nonché delle aree antistanti alle fermate degli autobus, a tutela della salute pubblica e per contribuire ad attenuare l’incidenza della diffusione del virus Covid-19.

“Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di sanificazione – raccomanda l’Assessore Muccitelli – i cittadini sono invitati a limitare le uscite nella fascia oraria indicata. Come già avvenuto in precedenza, nei giorni degli interventi il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” non subirà variazioni e pertanto verrà effettuato secondo i consueti giorni e orari.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi