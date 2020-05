Ladispoli, Perretta: “Richiesti gli interventi di manutenzione dei corsi fluviali”

Ladispoli – Il vicesindaco Pierpaolo Perretta ha chiarito la posizione dell’Amministrazione comunale in merito alle richieste di interventi di manutenzione e pulizia dei corsi fluviali di Ladispoli.

“Le difficoltà connesse alla pandemia in atto hanno, purtroppo, rallentato i consueti interventi annuali di pulizia e manutenzione dei nostri corsi fluviali di competenza del Consorzio di bonifica del Tevere e Agro romano – spiega Perretta -. Abbiamo rappresentato al Consorzio la importanza che tale operazione si svolga assolutamente prima della stagione balneare, anche per una questione di sicurezza e decoro della città, e ci è stato assicurato un intervento in linea con le nostre necessità”.

“I nostri corsi attraversano la nostra città in aree urbanizzate ed è fondamentale, sia sotto il profilo della sicurezza idrologica che sanitaria, che i lavori di manutenzione siano eseguiti in maniera tale preservare la cittadinanza da ogni possibile rischio ad essi collegato”, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli