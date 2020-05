Minturno libera chiarisce: “Non abbiamo esultato per la mancata bandiera blu”

Minturno – Nei giorni scorsi, a Minturno sul mancato ottenimento della bandiera blu era esploso un vero e proprio caso, con il comitato civico di “Minturno libera” che aveva sottolineato come questo fosse un traguardo annunciato e infranto per quattro anni di fila e il Primo cittadino, Gerardo Stefanelli, che aveva replicato sottolineando quanto fosse triste vedere i propri oppositori esultare per un vessillo che avrebbe premiato tutto il territorio (leggi qui).

Un’accusa che non poteva passare sotto silenzio, secondo gli esponenti di Minturno libera che hanno subito chiarito: “Non abbiamo esultato per il mancato ottenimento della bandiera blu. E questo perché non siamo contro la promozione del territorio. Certo è facile buttarla in caciara e spostare l’attenzione dalle critiche che vengono mosse tacciando l’avversario come hater solo per nascondere l’ennesima pessima figura davanti all’intera collettività.

Intanto, i fatti hanno dimostrato che avevamo ragione noi! Dell’esclusione di Minturno lo si sapeva già da giorni. Per potere avere qualche minima speranza, infatti, bisognava perlomeno essere stati invitati a partecipare alla premiazione. E tali comunicazioni erano pervenute ai comuni candidati già nel weekend scorso.

Non solo: “Le località da noi indicate come vincitrici sono proprio quelle che poi effettivamente sono state premiate!” Insomma, il comitato civico di Minturno libera sottolinea la propria volontà a migliorare l’offerta turistica del territorio e rispedisce al mittente le accuse ricevute.

Poi, dal movimento fanno un passo indietro e chiedono all’amministrazione: “Cosa avete fatto in questi anni per rendere appetibile il nostro litorale?! Con questa candidatura allo sbaraglio, a nostro avviso, avete buttato ancora una volta fumo negli occhi dei cittadini minturnesi.

Ma se dovessimo sbagliarci, attendiamo con ansia di sapere dal Sindaco quali sono “i punti su cui la proposta di candidatura non è stata (eventualmente) ritenuta sufficientemente all’altezza” così come da lui caldamente promesso.”

