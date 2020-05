Ostia, attraversa in bici sul lungomare: travolta sulle strisce

Ostia – È stata travolta in bicicletta mentre percorreva il lungomare. La donna è finita al pronto soccorso ma non sarebbe in gravi condizioni.

È successo intorno alle ore 10,00 di questa mattina in lungomare Caio Duilio, all’altezza dello stabilimento balneare Mani.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Trasportata in ambulanza al pronto soccorso, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Sul posto due pattuglie della Polizia locale per effettuare i rilievi del caso. Com’è noto, l’intenzione del X Municipio per l’estate 2020 è quella di destinare a spazio ciclopedonale la corsia lato spiaggia del lungomare e alla circolazione a doppio senso la corsia opposta: l’episodio dimostra che sarà importante, nell’attuazione di questo piano, presidiare con attettutti gli attraversamenti.