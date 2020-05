Top Volley Cisterna, Arthur Szwarc prolunga con un biennale

Latina – Un centrale completo, molto insidioso dalla linea dei nove metri e tanta grinta al servizio della squadra. Arthur Szwarc, 209 centimetri per 99 kg, sarà ancora un giocatore della Top Volley Cisterna per altri due anni: il venticinquenne canadese, con passaporto polacco, è uno dei punti fermi della Nazionale del Canada e nella sua prima stagione alla Top Volley ha dimostrato quanto può essere importante al servizio della squadra guidata da coach Lorenzo Tubertini.

Quella di Arthur ‘il Taglialegna’ è la seconda conferma, con prolungamento di contratto, di questo volley-mercato della Top Volley dopo biennale firmato dal libero Mimmo Cavaccini.

“Sono molto contento di restare alla Top Volley Cisterna, per il prossimo campionato mi sento pronto e spero di poter fare del mio meglio, ho avuto la conferma che la battuta è un fondamentale molto importante e questo mi piace – ha spiegato Szwarc, dopo la stagione del suo debutto in Superlega – durante lo scorso campionato abbiamo avuto molti alti e bassi ma comunque è stato un momento importante di crescita per me e che comunque ritengo positivo anche per la squadra. La Superlega italiana è una delle più impegnative che può spingere un giocatore a fare il massimo per poter crescere”.

Coach Tubertini: “Margini di miglioramento”

Il centrale della Top Volley, medaglia di bronzo con il Canada alla World League 2017 a Curitiba in Brasile, era reduce dall’esperienza in Francia nella Ligue A con l’Arago de Sète. “Szwarc è un centrale che ha ancora ampi margini di crescita in un ruolo che diventa sempre più importante nel nostro campionato – aggiunge il coach Lorenzo Tubertini – deve alzare il livello che ha saputo esprimere finora dopo aver avuto un discreto approccio alla Superlega, ha nel servizio un suo punto di forza e confidiamo tutti nel suo supporto per la prossima stagione”.

Il Progetto

Continuano le manovre in casa Top Volley Cisterna con tutto lo staff societario al lavoro per preparare la prossima stagione. Il prolungamento di contratto con Arthur Szwarc arriva dopo gli ingaggi dell’opposto Giulio Sabbi, della banda francese Kevin Tillie e dell’azzurro Oreste Cavuto, oltre al prolungamento di contratto per il libero Mimmo Cavaccini. La crescita della Top Volley continua anche a livello comunicativo con l’interesse che cresce intorno al Club con una fan-base sui social di 22.200 followers (fonte Iquiiche portano i pontini a essere attualmente al decimo posto nella classifica aggregata di tutti i canali social (al sesto posto su Twitter e al nono su Instagram) mentre la pagina Facebook ha ricevuto la verifica ufficiale, il cosiddetto bollino blu.

Il Palmares di Arthur Szwarc

Arthur Szwarc

Nato il 30/03/1995 a Toronto

Centrale, altezza 209 cm

2019/2020 Top Volley Cisterna – Superlega

2018/2019 Arago de Sète – Ligue A, Francia

2017/2018 Arago de Sète – Ligue A, Francia

2016/2017 Equipe nationale du Canada

2015/2016 Université de York (Toronto), Canada

2014/2015 Université de York (Toronto), Canada

2013/2014 Université de York (Toronto), Canada

(foto@PaolaLibralato)