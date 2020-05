Tra crisi economica e ripartenza, Riva destra Formia: “Ecco le nostre proposte per commercianti, balneari e cittadini”

Formia – Tra crisi economica e ripartenza: Riva destra Formia, movimento confederato di Fratelli d’Italia, prova a dare il suo contributo e tramite il suo segretario locale, Stefano Zangrillo, lancia delle proposte per “cercare di aiutare commercianti e cittadini che, nei prossimi mesi, dovranno affrontare un’emergenza che si prospetta essere drammatica al pari di quella sanitaria”.

L’esponente del partito di Giorgia Meloni spiega: “In attesa di capire come riprenderà la nostra vita, specie nella stagione estiva, abbiamo tutti l’obbligo di portarci avanti con idee e proposte al fine di non trovarci impreparati. La salvaguardia economica di commercianti, balneari e cittadini deve passare per forza attraverso manovre amministrative audaci, perché, laddove il Governo nazionale sia in ritardo o non pervenuto, tocca alle amministrazioni locali mettersi sulle spalle il carico delle responsabilità economiche della propria gente.”

Le proposte di Riva destra

In primis, Riva destra fa sapere di condividere l’idea del sindaco di Formia, Paola Villa, in merito all‘aumento dei dehors, in virtù del fatto che, con le nuove disposizioni governative, il distanziamento ridurrà di circa il 70% gli spazi per la clientela.

“Proprio su questa idea dell’Amministrazione – sottolinea Zangrillo – abbiamo costruito la nostra proposta per dare una spinta a balneari, commercianti e cittadini. Chiediamo di valutare il parcheggio gratuito nei pressi degli stabilimenti balneari, al fine di incentivare il turismo esterno giornaliero.

Stesso discorso per quanto riguarda il commercio formiano, ovvero, si potrebbe estendere il parcheggio gratuito in tutta la città per le ore estive dello shopping dalle 18 in poi. Per i formiani, riteniamo sia obbligatorio far slittare il rinnovo degli abbonamenti, compensando i due mesi di non utilizzo degli stalli.

Operando in questo modo il Comune farebbe una operazione degna di merito, perché in tutti e tre i casi è come se concedesse un contributo a balneari, turisti, commercianti e cittadini attraverso l’esenzione dei pagamenti, oltre che a incentivare le persone in questo periodo molto scoraggiate”.

Ma dove trovare i soldi? Zangrillo spiega: “Chiaramente l’occupazione degli stalli e il non pagare il parcheggio comporta una perdita alla società che gestisce, ma il Comune può benissimo fare due cose: rinunciare alla quota di royalties, che deve percepire dalla Società che gestisce gli stalli e applicare sgravi fiscali comunali, se previsti e praticabili una volta quantificato il costo delle operazioni”.

Poi Zangrillo conclude: “Ci auguriamo che il sindaco Villa e la sua maggioranza mettano in campo atti concreti e tangibili dai cittadini e dalle attività produttive, perché i tempi che arriveranno saranno molto duri e la percezione della gente nei confronti delle politiche Governative è proprio quella di non aver fino a questo momento, toccato nulla con mano. Le nostre proposte vanno invece in questa direzione, aiutare in maniera incisiva le attività commerciali, estive e i cittadini lasciandogli in tasca dei soldi, che rappresenteranno un contributo indiretto dato dal Comune.”

