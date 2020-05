X Municipio, sono tornati “velletrani” e mercati saltuari

Ostia – E’ ripresa su tutto il territorio del X Municipio la vendita su strada dei prodotti ortofrutticoli e l’organizzazione dei mercati saltuari. Per ora nei plateatici ambulanti è consentito il commercio esclusivo di fiori, piante, frutta e verdura.

E’ un segnale importante destinato a produrre un importante effetto di calmieramento dei prezzi quello varato sul litorale romano e nel resto della Capitale. L’amministrazione ha dato il via libera al ritorno dei cosiddetti “velletrani” ovvero alla organizzazione giornaliera, domenica e festivi esclusi, dei banchi di ortofrutta prodotta dagli stessi titolari dei banchi. I clienti hanno già potuto verificare il ritorno di quella che costituisce ormai una tradizionale presenza stagionale nelle medesime postazioni dello scorso anno.

Inoltre, è stato sbloccato l’allestimento dei mercati saltuari ma solo per la vendita di articoli florovivaisti oltre che ortofrutticoli. La loro dislocazione e periodicità è la seguente: piazza Quarto dei Mille (mercoledì e sabato), via Gino Bonichi-via Galli (martedì e venerdì), Parchi della Colombo (sabato). Il mercato di via Desiderato Petri resta sospeso per i lavori di manutenzione che sono in corso d’opera.

Ovviamente per clienti e operatori valgono le medesime regole prudenziali anti-contagio che si adottano per gli altri negozi di alimentari: mascherina e guanti per tutti.