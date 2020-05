Asl Roma 4: al via i test sierologici sui donatori di sangue

Da lunedì, in collaborazione con l’Avis comunale di Civitavecchia,la Asl Roma 4 partirà con le indagini di sieroprevalenza sui donatori di sangue. Il donatore che vorrà sottoporsi volontariamente al test sierologico potrà farlo previa presa visione e firma del consenso informato, i test verranno eseguiti nella fascia oraria della donazione h 8:00 – 11:00″. Così in un comunicato stampa la Asl Roma 4.

“Le risposte, se negative – continua la Asl Rm 4 -, verranno consegnate presso la sede della donazione al donatore, insieme agli altri risultati delle analisi della donazione; in caso di positività il donatore verrà contattato, per le vie brevi, dal personale sanitario e gli verranno fornite informazioni affinché si sottoponga a prelievo di campione biologico per l’esecuzione del test molecolare (tampone). Si ricorda che la donazione del sangue va prenotata, così come avviene secondo le norme organizzative della Asl Roma 4. I donatori possono prenotarsi ai seguenti numeri: 076621280 – 3893427776. Invitiamo i cittadini a donare il sangue, la donazione è sicura, donare il sangue è un gesto di solidarietà e amore nei confronti del prossimo”.