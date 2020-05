Regione Lazio – Gli operatori del trasporto pubblico non di linea ( tassisti, noleggiatori) e del Gran Turismo insieme alle guide e agli accompagnatori turistici sono stati completamente dimenticati dall’amministrazione regionale del Lazio e dal suo presidente. Neanche un euro e non una sola parola è stata spesa per cercare di venire incontro a chi da oltre due mesi è stato costretto ad una chiusura forzata.

A differenza delle altre regioni, come la Campania o il Piemonte che hanno dato contributi a fondo perduto, questi settori nel Lazio sono stati di fatto completamente abbandonati. Un comparto che riguarda oltre 20.000 famiglie: ai circa 9 mila tra tassisti e noleggiatori con conducente di Roma, si aggiungono i quasi 5.000 della provincia, che sono oramai allo stremo. Inoltre, anche nel settore turistico, sono state dimenticate le oltre 400 aziende, e i circa 4000 lavoratori, che svolgono servizi di trasporto gran turismo, e che con i loro bus accompagnano i turisti, seguiti dagli accompagnatori e dalle guide turistiche, completamente ferme da metà febbraio. Una realtà davvero preoccupante, se pensiamo che la stagione attuale è oramai compromessa.

Questa è una grave dimenticanza per un settore nevralgico come quello del turismo, che sta incontrando pesanti criticità. Per questi motivi abbiamo richiesto una audizione urgente delle commissioni competenti, per cercare di comprendere il motivo di questa grave dimenticanza da parte della regione.

Con la speranza che il presidente Zingaretti possa rivedere queste scelte scriteriate, noi continueremo in ogni modo ad essere vigili affinché nessuno resti indietro, in una fase complessa come quella attuale, con interi settori della nostra economia che stanno attraversando un momento di grande crisi” – Così dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Lazio, Antonello Aurigemma.

Regione Lazio – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio