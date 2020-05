Civitavecchia, da Usmia mascherine e protezioni ai militari del Polo logistico d’emergenza

Civitavecchia – Continua la grande dimostrazione di solidarietà nei confronti della popolazione colpita dall’emergenza socio-economica scatenatasi con quella sanitaria. Nelle scorse ore, il Polo logistico d’emergenza di Fiumaretta ha ospitato una piccola ma significativa cerimonia per la consegna di un lotto di dispositivi di protezione individuale e generi alimentari da parte dell’Unione Sindacale Militari Interforze Associati (Usmia), l’associazione professionale alla quale aderiscono militari dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.

Al momento della donazione al Centro Operativo Comunale di Protezione civile (attraverso il Comitato di Civitavecchia della Croce Rossa Italiana) erano presenti il Sindaco Ernesto Tedesco, l’assessore alle politiche sociali Alessandra Riccetti, il Consigliere comunale Pasquale Marino (quest’ultimo socio di Usmia), il Presidente del Comitato di Civitavecchia della Cri Roberto Petteruti.

Il Segretario Generale Leonardo Nitti ed il Segretario Territoriale dell’Esercito Gaetano Cocuzza, in rappresentanza di Usmia, hanno ringraziato “il prezioso lavoro dei volontari che quotidianamente permettono la distribuzione dei generi alimentari, supportando sempre, comunque e dovunque, la popolazione civile. Si tratta certamente di una goccia in mezzo al mare, ma ciascuna di queste gocce ci permetterà di lasciare alle nostre spalle uno dei momenti più difficili della nostra storia recente, potendoci poi ritrovare insieme, uniti e più forti di prima.

Tale iniziativa che rappresenta una forma di sostegno a favore dei più bisognosi, vuole anche essere un segno simbolico, di grande vicinanza ai nostri concittadini. Desideriamo riferirci in questa occasione alle parole recentemente pronunciate dal Sig. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la Giornata mondiale della Croce Rossa: “L’Italia sta affrontando con energia e responsabilità l’attuale, difficile prova. Il virus ha spezzato tante vite e impresso nella nostra memoria immagini che non dimenticheremo. Ma la coesione di cui siamo stati capaci, la capacità dei medici e degli operatori sanitari, la dedizione di chi ha svolto servizi essenziali ci ha consentito di superare i passaggi più critici”.

Ha aggiunto il Sindaco, Ernesto Tedesco: “La solidarietà si sta rivelando un’arma contro il Covid-19 efficace almeno quanto le misure di contenimento che la stragrande maggioranza degli italiani, e dei civitavecchiesi, sta assumendo con grande responsabilità. Alle donazioni dei giorni scorsi si sono aggiunte quindi quelle della Usmia, che ho avuto modo di ringraziare personalmente, assieme all’assessore Riccetti e al consigliere Marino”.

