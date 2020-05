Fase 2, dai bar alle palestre fino a parrucchieri, cinema e teatri: le date delle riaperture

Roma – Da negozi, bar e ristoranti, che riaprono lunedì, fino a cinema, teatri e centri estivi che riprenderanno le attività il 15 giugno. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, snocciola l’elenco delle riaperture che caratterizza la Fase 2 durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm (clicca qui per leggere tutti i provvedimenti del nuovo decreto).

“Da lunedì 18 maggio riaprono i negozi di vendita al dettaglio, immaginiamo i negozi di abbigliamento e tanti altri, tutti i servizi e le attività legate alla cura della persona: parrucchieri, barbieri, centri estetici. Riaprono ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub. Il tutto a condizione che le regioni accertino che la curva epidemiologica sia sotto controllo e adottino protocolli di sicurezza. La stessa cosa vale per gli stabilimenti balneari“, dice il premier.

“Riprendono anche le celebrazioni liturgiche, ovviamente bisognerà rispettare le misure anticontagio stabilite nei vari protocolli. Riaprono anche i musei, sempre con il rispetto delle prescrizioni di sicurezza”, prosegue (clicca qui per leggere le norme per partecipare alle celebrazioni liturgiche in chiesa).

“Dal 25 maggio abbiamo programmato la riapertura di palestre, piscine, centri sportivi, con protocolli di sicurezza. Dal 15 giugno riaprono teatri, cinema e sarà a disposizione dei nostri bambini un ventaglio di offerte varie a carattere ludico-ricreativo. Devo ringraziare ancora una volta gli enti locali per aver collaborato proficuamente all’elaborazione di queste offerte”, afferma.

“Anche in questo caso le regioni saranno libere, assumendosene la responsabilità, di ampliare queste misure o restringerle. Tutte le attività commerciali dovranno attenersi a linee guida e protocolli di sicurezza: servirà cautela e attenzione da parte di tutti”, ribadisce. (fonte Adnkronos)