Formia, riapre la biblioteca comunale

Formia – Domani, a Formia, riaprirà la Biblioteca comunale “Tenente Filippo Testa”: ripartiranno i servizi al pubblico, ma con ingressi contingentati, con l’obbligo di prenotazione e di indossare dispositivi di protezione individuale.

Potranno accedere alla Biblioteca al massimo 35 persone. Il personale provvederà ogni giorno a raccogliere le prenotazioni per un numero massimo di 30 posti a sedere. I restanti 5 resteranno a disposizione degli avventori (con priorità agli anziani utenti del servizio di lettura giornali).

Le richieste dovranno essere presentate preferibilmente a mezzo mail all’indirizzo biblioteca@comune.formia.lt.it, ma anche per telefono al numero 0771.21458 o attraverso la pagina Facebook della biblioteca.

Sarà possibile ogni giorno prenotare il proprio posto per il giorno successivo. Le richieste di prenotazione dovranno essere presentate dal lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 15:00. Dal 18 maggio non solo riapertura al pubblico della struttura ma anche ripresa del servizio di prestito libro, anche in questo caso, sarà possibile prenotarsi per il ritiro attraverso mail biblioteca@comune.formia.lt.it , telefono 0771.21458 o pagina Facebook della biblioteca.

“Seguendo le disposizioni ministeriali e a tutela e sicurezza per gli utenti, la Biblioteca torna a essere luogo di conoscenza e preparazione – asserisce l’assessore alla cultura Carmina Trillino – invito i frequentatori a rispettare le indicazioni con il supporto del personale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia