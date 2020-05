Benni: “Dalla Regione 305mila euro per la stagione balneare di Montalto”

Montalto – Oggi, 16 maggio, gli assessori regionali Paolo Orneli e Giovanna Pugliese hanno incontrato, in video conferenza, i Sindaci dei 23 comuni costieri, le prefetture di Roma, Latina e Viterbo e le Capitanerie di Porto. Una riunione per coordinare la ripartenza della stagione balneare, per adottare stesse regole e date di avvio, in sinergia con gli altri apparati dello stato e gli operatori turistici. Il momento è delicato e non si può rischiare che la riapertura determini pericoli dovuti alla maggiore circolazione di persone. Inoltre, la Regione Lazio ha stanziato 6 milioni di euro, che già da lunedì verranno erogati ai comuni.

Il fondo è dedicato alla valorizzazione economica del litorale laziale ed attiene alle spese per gli interventi che i Comuni dovranno affrontare per mettere in sicurezza gli arenili, assicurare il distanziamento sociale, evitare possibili assembramenti, con riferimento particolare alle necessità legate alle tipologie dei lungomare degli arenili.

“Il coordinamento tra enti – dichiara il vicesindaco di Moltalto, Luca Benni – e l’aiuto della Regione sia in termini organizzativi che economici, ci rende più sereni. Ho ringraziato personalmente l’assessore Paolo Orneli: i quasi 305 mila euro che la giunta regionale ha messo a disposizione del nostro comune, si sommano agli sforzi che l’Amministrazione ha messo in campo per offrire mare, servizi, sole e relax agli amanti della nostra costa. L’Amministrazione comunale è molto soddisfatta dell’attenzione che la giunta regionale ha voluto rivolgere ai comuni costieri, in questo particolare momento”.

