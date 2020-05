Coronavirus, nel mondo oltre 4,7 milioni di casi: gli Usa il paese più colpito

Washington – Nel mondo sono più di 4,7 milioni i casi e oltre 315.000 i morti a causa della pandemia di coronavirus. Gli ultimi dati della Johns Hopkins University parlano nel dettaglio di 4.716.513 contagi e di 315.225 decessi a livello globale. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito con i decessi che sfiorano quota 90.000.

Belgio, ad aprile mai così tanti morti da Seconda Guerra Mondiale

Era dai tempi della Seconda Guerra Mondiale che in Belgio non si registravano così tanti morti nel mese di aprile. A tracciare il paragone è uno studio della Vrije Universiteit Brussel (Vub), che ha rilevato come il mese scorso, in piena emergenza coronavirus, vi siano stai 14.790 decessi, rispetto alla media degli anni precedenti, che è normalmente al di sotto dei 9mila decessi. Era appunto dai tempi dell’occupazione nazista negli anni ’40 del secolo scorso che in Belgio non si registrava una mortalità così alta in aprile.

Quello di quest’anno, afferma l’università, è un dato “eccezionalmente alto, specialmente nel periodo dal 1 al 12 aprile”, sia in termini assoluti che per numero di abitanti. In particolare, il 10 aprile sono stati registrati 639 decessi, “più del doppio del numero che ci si aspettava normalmente per quella giornata”.

In aprile, ha spiegato il professor Patrick Deboosere che ha curato lo studio, ci sono stati, 15,7 decessi ogni 1.000 abitanti. Il dato del 1941 fu di 16,3 morti ogni 1.000 abitanti. A contribuire al tasso di mortalità da coronavirus particolarmente alto in Belgio, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, potrebbe essere stato il metodo particolarmente accurato utilizzato dalle autorità per il conteggio delle vittime.

In Russia meno di 9mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

Si conferma in Russia un inizio di contenimento dell’epidemia di coronavirus, con meno di novemila casi registrati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei contagi, con gli 8.926 confermati ieri, è di 290.678 casi. L’aumento quotidiano dei contagi è sceso al 3,2 per cento, rispetto al 3,6 per cento del giorno prima.

Intanto l’esercito russo è stato dispiegato per contenere un focolaio di contagi di Covid-19 nella miniera d’oro di Olimpiada, la più grande in Russia, nella regione di Krasnoyarsk. Il governatore, Aleksandr Uss ha anticipato che il ministero della Difesa allestirà un ospedale da campo con 100 letti, che si aggiunge a un primo ospedale per 400 pazienti aperto in tempi record dalle autorità regionali, presso la miniera dove i primi casi sono stati registrati all’inizio di maggio. Le autorità mantengono uno stretto riserbo sul numero delle persone contagiate a Olimpiada, fino a quando non sarà stata completata una inchiesta.

In Africa oltre 84mila casi

Sono quasi 85mila i casi di coronavirus confermati in Africa, con 3.279 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha dichiarato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie dell’Unione Africana (Ua), parlando di 84.586 contagiati in totale. Sono invece 2.764 i morti accertati per complicanze da Covid-19, 60 in più di ieri. Nello stesso periodo di tempo sono 1.399 le persone guarite, per un totale di 84.586.

Nel dettaglio, in Nord Africa sono stati registrati 27.300 casi, nell’Africa occidentale 24.200, in quella meridionale 16.800, 8.600 nell’Africa orientale e 7.700 in quella centrale. In termini di vittime, il Nord Africa resta il più colpito con 1.400 morti, seguito dall’Africa occidentale con 509, quella centrale con 293, l’Africa meridionale con 283 e quella orientale con 257.

In termini di nazioni, il Paese più colpito per numero di contagi è il Sudafrica, con 15.500 casi confermati, seguito dall’Egitto con 12.200. Per quanto riguarda i morti è invece l’Egitto a detenere il triste primato, con 630 decessi, mentre in Sudafrica se ne sono registrati 264. (fonte Adnkronos)