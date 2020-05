Domenica Sportiva a Latina, Coletta: “Ci siamo divertiti in tutta sicurezza”

Latina – “Sono molto soddisfatto di come si è svolta l’iniziativa promossa dall’Amministrazione e ribattezzata ‘Domenica Sportiva’. Creando per una mattinata una grande isola pedonale sul tratto di sinistra del nostro lungomare, ci siamo dati la possibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta e di godere in sicurezza della bellezza del nostro litorale. Ci voleva dopo tanti giorni trascorsi in una situazione di quarantena e la risposta dei cittadini, che hanno partecipato con ordine e senso di responsabilità, è la dimostrazione che l’idea è stata largamente apprezzata”, si legge in una nota diffusa da Damiano Coletta, sindaco della città di Latina.

“Eravamo convinti – spiega – che ampliando lo spazio a disposizione, sarebbe stato più facile per tutti rispettare le regole sul distanziamento sociale e che tutto si sarebbe svolto senza criticità. Per questo voglio ringraziare la Polizia Locale e la Protezione Civile per il loro contributo nella sorveglianza. L’iniziativa, inoltre, è un esempio della visione futura di città che abbiamo, una città moderna ma sostenibile, in grado di soddisfare le esigenze di tutti. Oggi inizia una nuova fase, importante e delicata. Colgo l’occasione per inviare un messaggio di incoraggiamento a tutti gli operatori economici che riavvieranno le loro attività, ribadendo loro che il Comune sarà sempre pronto al dialogo e a sostenere ogni loro necessità”, conclude Coletta.

