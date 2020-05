Fase 2 ad Anzio, il messaggio del Sindaco: “Ora dobbiamo lavorare per la ripresa economica”

Anzio – “È stato firmato il Dpcm che fissa le regole del secondo step della cosiddetta Fase 2, iniziata questa mattina. Di fatto, in mezzo a mille difficoltà, all’incertezza delle regole del gioco, ad una crisi economica strisciante ed al rischio di un ritorno del virus, la Città di Anzio riparte“. Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alla riapertura di imprese ed attività commerciali, avvenuta nella giornata di oggi 18 maggio.

“In questo ennesimo delicato momento – continua il Sindaco -, esprimo la mia vicinanza, insieme a quella dell’Amministrazione Comunale tutta, alle categorie produttive ed ai cittadini che, fortunatamente, hanno ripreso a lavorare. Allo stesso tempo siamo vicini a chi il lavoro l’ha perso, a chi aspetta da mesi la cassa integrazione ed alle attività che, purtroppo, non ce la faranno a ripartire”.

“Nel nostro piccolo abbiamo fatto il massimo nelle Fase 1, quella dei contributi sui c/c delle famiglie, dei pacchi alimentari, delle sanificazioni, della didattica a distanza, con lo stanziamento delle risorse comunali, per fronteggiare l’emergenza economica di tante persone. Da questa settimana, tutti insieme, abbiamo il dovere di lavorare per la ripresa economica e per provare a salvare una stagione estiva complessa, adottando tutti gli atti utili per la rinascita cittadina”.

“Insieme al taglio della tariffa dei rifiuti – conclude il Primo Cittadino – per le categorie produttive (mezzo milione di euro), alla conquista della Bandiera Blu e di quella Verde, fondamentali per incentivare il turismo, a tutta una serie di opere pubbliche e nuovi servizi, sono allo studio anche alcuni provvedimenti per stimolare lo sviluppo del nostro territorio. Ai cittadini ed ai turisti rivolgo una sola raccomandazione: rispettate le distanze, utilizzate prodotti igienizzanti ed indossate le mascherine”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio