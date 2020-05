Fase 2, dalla Regione oltre 500mila euro per la messa in sicurezza delle spiagge di Ardea e Pomezia

Dalla Regione arrivano sei milioni di euro per aiutare i Comuni del litorale laziale a gestire la sicurezza sulle spiagge libere e sul lungomare durante la prossima stagione balneare. Al Comune di Ardea spetteranno oltre 274mila euro, mentre al Comune di Pomezia andranno oltre 288mila euro.

La somma è ripartita tra i Comuni litoranei sulla base di due parametri: la popolazione e la lunghezza di arenile libero, ossia delle spiagge libere e libere con servizi, e del loro territorio.

I fondi regionali hanno lo scopo di aiutare i Comuni a mettere in campo tutte le azioni necessarie per assicurare una frequentazione sicura degli arenili e dei lungomari (pulizia e sanificazione degli arenili, l’installazione dei servizi igienici, trovare soluzioni che favoriscano il distanziamento sociale, ecc.).

“Aiutare il settore turistico a ripartire in sicurezza è fondamentale – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – per la ripresa delle attività economiche dalla nostra regione. Dopo aver stanziato 6 milioni per i comuni del litorale per adeguare stabilimenti e spiagge libere alle nuove disposizioni sanitarie, aiutiamo anche i comuni lacuali, una meravigliosa risorsa del nostro territorio ed è necessario sostenere il loro tessuto economico”.

“In vista della futura riapertura della stagione balneare – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-up e Innovazione, Paolo Orneli – è importante lavorare insieme affinché siano garantite le migliori condizioni di sicurezza possibili, per fare in modo che tutti adottino comportamenti consapevoli e responsabili e si possa ricominciare a godere di un bene prezioso come il nostro mare”.

“Per questa ragione – continua Orneli – abbiamo voluto, prima Regione in Italia, destinare 6 milioni di euro ai Comuni del demanio marittimo, al fine di aiutarli ad adottare le misure necessarie per garantire una stagione balneare sicura e con tutte le spiagge aperte. La situazione attuale dovuta all’emergenza Covid-19 richiede infatti una serie di interventi straordinari, come ad esempio: l’organizzazione della sorveglianza dei punti di accesso agli arenili per garantire il distanziamento interpersonale, la pulizia puntuale e la sanificazione delle spiagge libere, la riorganizzazione della viabilità e della sosta nelle aree vicine al mare o la previsione di servizi navetta per impedire possibili situazioni di superaffollamento dei parcheggi”.

“Per adottare soluzioni di questo tipo – conclude l’Assessore – serviranno le risorse stanziate dalla Giunta, risorse che, ci tengo a sottolinearlo, verranno erogate subito, la settimana prossima; per non lasciare solo nessun Comune e garantire a tutti l’accesso al mare in sicurezza. Perché fare il bagno non deve essere una questione di censo”.