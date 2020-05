Fiumicino, l’Asd Atletica Villa Guglielmi torna in pista e riparte in sicurezza

Fiumicino – “L’Asd Atletica Villa Guglielmi riparte. Da oggi 18 maggio riprendono gli allenamenti individuali presso l’Impianto Sportivo Vincenzo Cetorelli di Fiumicino. Un nuovo inizio, dopo oltre due mesi di stop, che va a inaugurare una nuova e grande stagione nella quale, l’Atletica di Fiumicino, aderente al Comitato regionale Fidal Lazio, vuole essere punto di riferimento per agonisti e amatori”. Lo rende noto attraverso un comunicato stampa la Asd Atletica Villa Guglielmi Fiumicino.

“Nel completo rispetto delle direttive sanitarie e nel rispetto del Dpcm e dell’Ordinanza n.Z00041 del Presidente della regione Lazio del 16 maggio 2020, pubblicata dal bollettino ufficiale regionale Lazio n.64 del 16 maggio u.s., mantenendo distanza e dispositivi di protezione, tornano in pista i nostri atleti e riprendono così gli allenamenti di velocità, fondo, mezzo fondo e per il lancio del peso, guidati dai tecnici Emiliano Nerli Ballati e Marco Cacciamani”.

“A partire da oggi lunedì 18 maggio – fa sapere l’Asd Atletica Guglielmi – i nostri tecnici certificati seguiranno le sessioni di allentamento presso l’impianto sportivo V.Cetorelli di via Coni Zugna 208. Ma non solo: per i prossimi mesi l’Asd Atletica Villa Guglielmi vuole dare l’opportunità a tutti gli appassionati di avvicinarsi al mondo dell’Atletica, proseguendo le attività anche nei mesi di giugno-luglio e agosto“.

“La situazione di emergenza che ha coinvolto tutti da vicino e che ci ha visto tutti chiusi in casa per difenderci da un nemico invisibile e pericoloso, ha dimostrato, per assurdo, come la corsa e l’attività sportiva all’aria aperta siano fondamentali e una vera e propria richiesta sociale. Per questo motivo l’Asd Atletica Villa Guglielmi non si fermerà nemmeno in estate, riformulando l’offerta formativa sportiva per professionisti e amatori che vogliono avvicinarsi all’Atletica. Invitiamo perciò tutti gli interessati a prendere contatto con i nostri tecnici”.

«L’emergenza Coronavirus ci ha tenuti fermi in questi mesi – spiega il Presidente dell’Associazione Ludovico Nerli Ballati – ma ora siamo pronti a ripartire più carichi che mai. Seguendo scrupolosamente tutte le direttive imposte, come fatto finora da tutti i nostri soci, l’Atletica e i nostri tecnici, sono pronti a scendere in pista per iniziare una nuova fase per lo sport. Aspettando il ritorno dei nostri grandi eventi di richiamo internazionale come la Best Woman, non vogliamo fermarci riformulando tutta l’attività e proseguendo l’avventura sportiva e di allenamento anche nei mesi estivi”.

“Ci proponiamo di essere non solo l’atletica ‘di’ Fiumicino ma soprattutto l’atletica ‘per’ Fiumicino, per i suoi giovani e per tutti quelli che vogliono riscoprire in m.odo corretto e sano questo mondo. C’è l’intera comunità che si deve rimettere in moto e che auspico possa percepire quanto prima la gioia di sentirsi di nuovo parte attiva. Un’altra peculiarità dei nostri eventi è quello di vedere numerosi partecipanti”.

“Un volano che coinvolge le istituzioni locali, il tessuto economico locale e nazionale. Per questo – conclude Nerli Ballati – siamo pronti a scendere di nuovo in pista con tante novità anche dal punto di vista degli eventi, che speriamo possano ripartire già da agosto con ‘Un’Americana a Fiumicino'”.

