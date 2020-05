Il Comune di Ardea celebra 50 anni d’autonomia: il programma dell’evento sui social

Ardea – “Il 27 maggio 2020 ricorrerà il cinquantesimo anno della costituzione del comune di Ardea. Da allora, grazie alle straordinarie capacità dei suoi cittadini, Ardea è cambiata moltissimo: si è trasformata in una città con oltre 50.000 residenti e sono sorte nuove attività imprenditoriali ed associative. A causa delle restrizioni derivanti dalla situazione Covid-19, per il momento, non è possibile organizzare eventi che porterebbero ad assembramenti di persone”. Lo comunica in una nota il Movimento 5 Stelle Ardea.

“Pertanto – continua il M5S -, il 27 maggio celebreremo il Cinquantenario in maniera virtuale, attraverso la pubblicazione di un video in cui ricorderemo i momenti passati della vita del nostro Comune, con un’intervista al primo iscritto all’Anagrafe di Ardea, oltre ad altri contributi video. Nel programma potete leggere i dettagli dell’evento, che verrà pubblicato il giorno 27 maggio 2020 alle ore 18.30 sul sito del comune di Ardea e su Facebook”.

Il programma dell’evento

Ore 18:30 – Studio del Sindaco: discorso d’inaugurazione delle celebrazioni del ‘Cinquantenario’; consegna virtuale della targa-memoriale al primo cittadino nato ad Ardea; inaugurazione della mostra virtuale su ‘I primi cinquant’anni di Ardea’

Piazza virtuale (sito comunale): svelamento e inaugurazione della statua di Turno nella piazza del Popolo: preview dell’evento (intervista all’autore dell’opera, al Presidente del Comitato Civico ‘Ardea per Turnes’ et alia); documentazione on line a tema su ‘Ardea: i primi cinquant’anni di vita democratica’.

Presentazione preview del volume ‘Ardea tra mito e storia – Ancora luogo ideale per grandi protagonisti dell’arte e del pensiero’; Istituti Scolastici Comunali destinatari delle iniziative del ‘Cinquantenario’: letture creative.

Contributo audiovisivo dell’Associazione Filarmonica ‘Città di Ardea’; brindisi virtuale: commento augurale per il ‘Cinquantenario’ dei rappresentanti della consiliatura.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea