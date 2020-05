Lavapiatti a Fiumicino, trovato morto a Ladispoli

Ladispoli – Momenti di terrore a Ladispoli, dove un giovane di 27 anni è stato ritrovato morto in casa. Secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, il ragazzo, che prima del lockdown lavorava come lavapiatti in un ristorante di Fiumicino, si sarebbe tolto la vita, impiccandosi.

A ritrovare il cadavere, nel pomeriggio di domenica 17 maggio, la sorella del giovane. I carabinieri indagano sulle cause che avrebbero potuto spingere il ragazzo, di origine indiana, all’estremo gesto. Nel frattempo, il corpo è stato trasportato all’Istituto di Medici Legale del Verano, a Roma, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(Il Faro online)