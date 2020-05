Ostia, negozianti e gestori di chioschi di spiaggia contestano Virginia Raggi

Ostia – Virginia Raggi per la prima uscita della Fase 2 di riapertura delle attività sceglie Ostia. E viene pesantemente contestata dai commercianti e dai gestori di chioschi della spiaggia di Castelporziano.

La sindaca è arrivata a Ostia alle 11,00 per visitare i cantieri aperti in X Municipio su iniziativa dell’amministrazione locale. Ad accoglierla, però, non ha trovato solo il drappello di pentastellata del municipio ma anche un centinaio di negozianti che erano concentrati al Pontile per il flash mob di protesta. Appena saputo del suo arrivo, concluso il flash mob, parte dei manifestanti si sono spostati in via Orazio dello Sbirro, prima tappa del tour.

La ferma protesta dei negozianti, ai quali si sono uniti anche Luca Marsella e attivisti di CasaPound ha convinto la Raggi a restare in auto prima di esporsi alla contestazione. Dopo un quarto d’ora d’attesa Raggi ha ascoltato le ragioni dei manifestanti.

“Insieme ad alcuni commercianti – dichiara Luca Marsella- questa mattina ho impedito alla Raggi di scendere dalla macchina e fare l’ennesima passerella ad Ostia.Venisse a confrontarsi con chi sta pagando questa crisi, con i negozianti, i ristoratori, le partite Iva. Siamo davvero stanchi, -conclude Marsella- questo è solo l’inizio.”

Dopo la protesta la sindaca ha modificato il programma e ha fatto rientro a Roma.