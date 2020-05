Palidoro, Sbraccia: “L’acqua esce dalla fogna e finisce in mare ma nessuno interviene”

Fiumicino – A Palidoro l’acqua esce dalla fogna e finisce in mare, passando per il fosso e il canale di scolo dell’acqua piovana. A denunciare quanto sta accadendo a pochi metri dalla via Aurelia è Paolo Sbraccia, delegato di Palidoro per la lista civica Crescere Insieme.

“Da oramai due mesi, l’acqua esce fuori dall’ultimo tombino prima della via Aurelia che chiude la fogna nella quale convogliano le acque di tutto il borgo di Palidoro e delle case vicine, e finisce nel canale di scolo dell’acqua piovana che arriva direttamente al mare tramite il fosso che sfocia a Passoscuro”, afferma Sbraccia.

Che conclude: “Sono passati esattamente due mesi dalla mia prima segnalazione agli uffici competenti ma ad oggi nessuno ancora è intervenuto. Il tempo passa e nessuno ha mai risposto. Ma è necessario un intervento urgente il primo possibile”.

