Raggi: “A Roma stop alla tassa di occupazione del suolo pubblico per tutto il 2020”

Roma – “Possiamo rassicurare tutti i commercianti di Roma: per tutto il 2020 elimineremo la tassa per l’occupazione di suolo pubblico, una misura che ci costerà 90 milioni di euro ma dobbiamo aiutare i ristoratori e i tanti imprenditori che in questi mesi sono stati fermi”.

Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a ‘Non è l’Arena’ su La7. “Le tariffe non dipendono da noi ma saranno il più possibile rateizzate e non ci saranno distacchi – ha aggiunto – Nelle prossime ore, inoltre, firmerò un’ordinanza per consentire ai gestori di aumentare lo spazio all’aperto e quindi il numero di tavoli all’esterno proprio per recuperare quello che non si può più fare all’interno”.

“Provo un grande sentimento di orgoglio perché sono italiana e devo fare i complimenti all’Italia perché in questi 60 giorni ha reagito benissimo a una situazione estremamente critica che mai nessuno si sarebbe sognato di vivere. E da romana, faccio i complimenti ai romani perché hanno tenuto duro nonostante le regole molto rigide e anche in questa prima fase della fase 2 i romani si sono comportati bene”.

“Sicuramente ho ricevuto tante richieste in questo senso e tanto sostegno” ha detto infine la prima cittadina rispondendo a una domanda su una sua possibile ricandidatura alla guida della Capitale, “ma in questo momento sto pensando alla seconda fase della fase 2, in questo momento dobbiamo essere concentrati nel fare ciò che serve alle nostre città”. (fonte Adnkronos)