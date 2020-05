Ardea, l’opposizione tuona contro il Comune: “Inesistente la comunicazione coi cittadini”

Ardea – “In Municipio non esiste una comunicazione istituzionale”. Questa la denuncia contro l’Amministrazione comunale dell’opposizione di Ardea. Le comunicazioni ufficiali del Comune, infatti, vengono diffuse attraverso la pagina Facebook “Movimento 5 Stelle – Ardea”, una scelta che non piace a chi non è politicamente vicino al Movimento. In Comune non esiste un Ufficio Stampa e il sito istituzionale spesso non è aggiornato sui vari eventi e tutto ciò che riguarda il territorio.

Anche l’accesso alle dirette streaming del Consiglio comunale (che non si riunisce da marzo, ndr.) risulta difficile a molti cittadini, in quanto la visione sul sito ufficiale viene bloccata da un messaggio che riporta la frase “Il servizio di streaming è in via di rinnovo”.

L’ultima polemica è scoppiata in seguito all’annuncio dei festeggiamenti del cinquantenario del comune, pubblicato su Facebook dal Movimento 5 Stelle e non sul sito istituzionale (leggi qui).

“Riteniamo profondamente irrispettoso nei confronti delle Istituzioni e dell’intera cittadinanza che l’invito a partecipare (virtualmente) al cinquantenario della nascita di Ardea sia affidato ai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, che si sostituiscono all’Amministrazione comunale”, il commento dei consiglieri di Fratelli d’Italia Ardea, Riccardo Iotti, Raffaella Neocliti, Edelvais Ludovici e Maurice Montesi.

“Un evento così importante a livello istituzionale – continuano i Consiglieri – non può essere appannaggio di un partito politico. Sul sito ufficiale del Comune non c’è traccia dell’invito, che però il cittadino può trovare sulla pagina Facebook dei 5 stelle di Ardea”.

“La nostra cittadina ha compiuto 50 anni dalla sua costituzione – sottolinea il consigliere di ‘Cambiamo’, Simone Centore – e per motivi di sicurezza legati al Covid-19 si è scelto di non fare commemorazioni ufficiali. Adesso il Movimento 5 Stelle si fa carico della ricorrenza. Questo comunicato è mancante di rispetto. Tale evento, per la sua importanza deve essere fatto in forma istituzionale, tenendo conto di tutti i membri dell’assise comunale e dei cittadini”.

