Atletica, Campionati italiani 2020: ecco la proposta

Roma – Il gruppo di lavoro “Calendari e Regolamenti”, coordinato dal presidente federale Alfio Giomi, e composto dal vicepresidente vicario Vincenzo Parrinello, dai consiglieri Oscar Campari ed Elio De Anna, supportati nel compito dalla Direzione tecnica e dall’Area Organizzazione, ha definito la proposta di riassetto della stagione agonistica 2020, che sarà presentata, per l’esame e la definitiva approvazione, alla riunione del Consiglio federale del 27 maggio.

Diverse le novità introdotte, a cominciare dalla divisione in due parti dei principali Campionati nazionali individuali: i titoli di tutte le gare di mezzofondo, per le categorie dagli Allievi all’Assoluto, alla luce delle limitazioni disposte per la diffusione del covid-19, verranno assegnati, secondo la proposta, nel corso di una manifestazione ad hoc, di nuova costituzione, definita “Campionati Italiani – Festa dell’Endurance”, in programma il 10-11 (o il 17-18) ottobre a Modena.

Per tutte le altre specialità si procederà con questa proposta di calendario: Campionati Italiani Assoluti Individuali a Padova (28-30 agosto); Campionati Italiani individuali Allievi a Rieti (11-13 settembre); Campionati Italiani Juniores e Promesse a Grosseto (18-20 settembre).

Il Consiglio federale del 27 maggio definirà poi, in considerazione della cancellazione delle Finali del Campionato di società, i criteri per la formulazione di una classifica per club, composta sulla base delle prestazioni ottenute nelle manifestazioni individuali, definita “Campionati Italiani a squadre”.

Le maglie tricolore individuali Master (anche in questo caso, con il Consiglio che definirà i criteri per la definizione di una classifica a squadre) saranno attribuite ad Arezzo, nel mese di ottobre (data da definire).

